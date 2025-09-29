القبض على 11 شخصا في صربيا بعد العثور على رؤوس خنازير قرب مساجد في فرنسا

أعلنت السلطات الصربية اعتقال 11 شخصا على خلفية وضع رؤوس خنازير قرب مساجد وتخريب مواقع يهودية في فرنسا.

وقالت وزارة الداخلية الصربية في بيان، يوم الاثنين، إن الموقوفين الصرب تلقوا تدريبا على يد مشتبه فيه آخر “يعمل بناء على تعليمات جهاز استخبارات أجنبي”، وهو “متوارٍ حاليا”، بدون تحديد جنسيته.

وأضاف البيان أن الموقوفين “كانوا يهدفون أيضا إلى نشر أفكار تدعو إلى الكراهية والتمييز والعنف القائم على الاختلافات”.

وسيمثل الموقوفون الـ11 أمام النيابة العامة بتهم مختلفة، منها التمييز العنصري والتجسس.

ونُفذت الاعتقالات في العاصمة الصربية بلغراد، وفي مدينة فيليكا بلانا الواقعة على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، عُثر على تسعة رؤوس خنازير أمام مساجد في باريس والمناطق المحيطة بها، مما أثار غضبا وقلقا إزاء تصاعد الكراهية ضد المسلمين.

وفي أواخر إبريل/نيسان الماضي، جرى تخريب النصب التذكاري للهولوكوست، وثلاثة معابد يهودية، ومطعم في باريس، برشّ طلاء أخضر.

ووُجهت اتهامات إلى ثلاثة صرب، وسُجنوا في فرنسا في إطار التحقيق.