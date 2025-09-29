“أزمة مصيرية”.. مؤرخ إسرائيلي يتوقع زوال دولة الاحتلال خلال هذه الفترة (فيديو)

اعترف المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه بأن بلاده تواجه أزمة مصيرية حاليا مشيرا إلى أن فكرة زوال إسرائيل تبدو منطقية، مرجحا أن يحدث ذلك خلال فترة تمتد بين 15 إلى 20 عاما.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال بابيه “الاحتلال الإسرائيلي ربما الآن في أصعب مراحله منذ عام 1967 أو حتى منذ السيطرة على أرض فلسطين عام 1948″.

وأشار بابيه إلى أن سبب صعوبة الأمر هو تحول الاحتلال إلى ارتكاب الإبادة الجماعية.

وأضاف “نتحدث هنا عن مرحلة جديدة وطريقة تفكير جديدة، وبالتالي فنحن نواجه إسرائيل مختلفة عما كان في الماضي. فإسرائيل تقودها نخبة سياسية تؤمن بأنها تمتلك القوة والقدرة على تدمير فلسطين كدولة وكأمة”.

وفيما يخص أطروحة زوال إسرائيل أشار بابيه إلى أنها تبدو فكرة واقعية لكنها لن تقع خلال يوم وليلة.