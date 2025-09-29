بقذائف الهاون.. “القسام” تقصف موقعا عسكريا إسرائيليا شرقي مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، قصف موقع عسكري إسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة أمس الأحد، بعدد من قذائف الهاون.

وفي بيان لها عبر حسابها على منصة تلغرام، قالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا، أمس الأحد، من دك موقع قيادة وسيطرة للعدو شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون”.

ولم تذكر القسام المزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية، التي تأتي في إطار ردها على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو عامين.

وبسبب ظروف القتال المعقدة في غزة، تتأخر كتائب القسام في الإعلان عن بعض عملياتها الميدانية، إذ يُشترط أولا تأمين انسحاب المقاتلين وعودتهم من الجبهات بسلام، وإتمام عمليات التحقق والتوثيق الميداني، وفق بيانات سابقة للقسام.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيب فوري على بيان القسام.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، تعميق عملياته البرية بمدينة غزة، ضمن خطة أقرتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع تدريجيا، بدأ تنفيذها في 11 أغسطس/آب الماضي، وشملت توغلا بريا في محاور عدة بالمدينة.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات فصائل المقاومة الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا و168 ألفا و346 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت (حتى 20 سبتمبر الجاري) أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.