تفاصيل خطة غزة.. أبرز تصريحات ترامب بعد لقائه مع نتنياهو (فيديو)

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل خطته المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

وقال ترامب إن هذا “يوم تاريخي للسلام” وقد يكون “أعظم يوم في تاريخ الحضارات”.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الخطة تهدف “لحل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط قطاع غزة”، مضيفا أنه “يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط”.

ووجه ترامب الشكر للدول العربية والإسلامية على دورها في تطوير المقترح لتحقيق السلام.

وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: