تفاصيل خطة غزة.. أبرز تصريحات ترامب بعد لقائه مع نتنياهو (فيديو)
Published On 29/9/2025|
آخر تحديث: 10:31 PM (توقيت مكة)
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل خطته المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.
وقال ترامب إن هذا “يوم تاريخي للسلام” وقد يكون “أعظم يوم في تاريخ الحضارات”.
وذكر الرئيس الأمريكي أن الخطة تهدف “لحل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط قطاع غزة”، مضيفا أنه “يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط”.
ووجه ترامب الشكر للدول العربية والإسلامية على دورها في تطوير المقترح لتحقيق السلام.
وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:
- اليوم قد يكون أعظم يوم في تاريخ الحضارات.
- اليوم يوم تاريخي للسلام ونعمل لحل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط غزة.
- ما نعمل عليه يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط.
- اختتمت مع نتنياهو اجتماعا حيويا شمل كيفية إنهاء الحرب الدائرة في غزة وإيران وتوسعة اتفاقيات أبراهام.
- أشكر الدول العربية والإسلامية على دورهم في تطوير المقترح لتحقيق السلام.
- أشكر نتنياهو لموافقته على خطة السلام في الشرق الأوسط.
- نشكر قادة السعودية وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا والعاهل الأردني على جهودهم من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
- ترمب: في حال وافقت حماس على المقترح فسيتم وقف الحرب فورا.
- مقترحنا يطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وخلال 72 ساعة.
- حماس تريد إنجاز الاتفاق وهذا أمر جيد.
- الخطة تتضمن انسحاب إسرائيل من غزة على مراحل.
- الدول العربية والإسلامية هي من ستتعامل مع حركة حماس.
- في حال رفضت حماس الاتفاق سيحصل نتنياهو على دعمنا الكامل.
- خطتنا تشمل تدمير بنى حماس العسكرية.
- الجميع وافق على الخطة وحماس الطرف الوحيد المتبقي.
- الخطة تتضمن إنشاء مجلس أترأسه بنفسي من أجل تحقيق السلام.
- حماس والفصائل الإرهابية لن تلعب أي دور في إدارة قطاع غزة على الإطلاق.
- الرئيس الباكستاني ورئيس أركان الجيش وافقا على صفقة السلام.
- حان الوقت لاستعادة الرهائن من حماس.
- عندي شعبية كبيرة في إسرائيل ويهتفون باسمي هناك من أجل إنهاء الحرب.
- الحكومة الجديدة ستتألف من فلسطينيين وخبراء من مختلف أنحاء العالم ولن يكون لحماس والفصائل أي دور فيها.
- الشعب الإسرائيلي يريد استعادة الرهائن الأحياء والأموات وتحقيق السلام.
- نتنياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية وأنا أتفهم ذلك.
- الإسرائيليون كانوا كرماء بالتخلي عن قطاع غزة لأنه واجهة بحرية مميزة.
- أهالي غزة عانوا من حركة حماس ويستحقون مستقبلا أفضل.
- الكثير من الفلسطينيين يتمنون العيش بسلام وهم يحظون بدعمي.
- الخطة التي نقدمها تحقق السلام المستدام وتوقف الحرب فورا وتضمن استعادة الرهائن من غزة.
- إذا لم تستكمل السلطة الفلسطينية متطلبات إصلاحها فلا يلومون إلا أنفسهم.
- إيران قد تكون جزءا من اتفاق أبراهام.
- اعترفت بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل وسيادتهم على الجولان.
- قطعت التمويل عن منظمة الأونروا الفاسدة وانسحبت من الاتفاق المروع الذي أبرمه أوباما مع إيران.
- دمرنا قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنعناها من تطوير سلاح نووي.
- إسرائيل لن تذهب إلى أي مكان وستتعايش مع شعوب المنطقة.
- الشرق الأوسط الجديد بات أقرب إلينا من أي وقت مضى.
- نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وكانت محادثة رائعة.
- أشكر قطر وقيادتها وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني لأنه شخص مذهل.
- حان الوقت لتوافق حماس على الخطة التي قدمتها اليوم.
- حركة حماس اليوم مختلفة عن حركة حماس التي تعاملنا معها في السابق لأن قرابة عشرين ألف من عناصرها قتلوا.
- اتفقنا على إطلاق آلية رسمية ثلاثية بين إسرائيل ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل بدء حوار لتعزيز الأمن وتصحيح سوء التفاهم.
- الشركاء من الدول العربية والإسلامية مستعدون للتدخل من أجل سكان غزة.
المصدر: الجزيرة مباشر