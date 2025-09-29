حدث أمني في غزة.. إصابات بصفوف الاحتلال وفيديو يوثق إخلاء جنود جرحى (شاهد)

أفادت منصات إخبارية إسرائيلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في حي النصر بمدينة غزة.

وذكرت منصات إعلامية إسرائيلية أن ما لا يقل عن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا فيما تطلق عليه “حدث أمني صعب”، وتم نقلهم عبر مروحيات إلى مستشفيات سوروكا وأسوتا.

وحصلت الجزيرة مباشر على فيديو متداول (تم التحقق منه)، يُظهر إخلاء مصابين من جنود الاحتلال بطائرة مروحية حربية عقب الإعلان عن حدث أمني وقع في غزة.

في السياق، أفاد مراسل الجزيرة مباشر باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في محيط مستشفى الشفاء وحي النصر وسط مدينة غزة، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من المروحيات الإسرائيلية.

كما أشار مراسلنا إلى “سماع إطلاق نار كثيف باتجاه محيط مستشفى الشفاء، في الوقت الذي كانت فيه المروحيات الإسرائيلية تطلق النار نحو مواقع الاشتباكات”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قصف موقع عسكري إسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة أمس الأحد، بعدد من قذائف الهاون.

وفي بيان لها عبر حسابها على منصة تلغرام، قالت القسام إن مقاتليها “تمكنوا، أمس الأحد، من دك موقع قيادة وسيطرة للعدو شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون”.

ولم تذكر القسام المزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية، التي تأتي في إطار ردها على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ نحو عامين.