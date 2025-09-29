خبير بالعلاقات الدولية يؤكد: “خطة ترامب هي بالأساس خطة نتنياهو السابقة”

أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن د/ فواز جرجس أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحة لوقف إطلاق النار في غزة هي نفسها خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال جرجس في مقابلة مع المسائية على قناة الجزيرة مباشر “خطة دونالد ترامب هي بالأساس خطة رون ديرمر وهي خطة وافق عليها مجلس الحرب الإسرائيلي بالإجماع 6/ صفر”.

#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/awpbgX0GKS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2025

وأضاف جرجس “معظم النقاط التي يتضمنها ما يسمى بمشروع خطة ترامب هي خطة نتنياهو السابقة التي رفضها من قبل بعد الضغط الذي وقع عليه من حلفائه المتطرفين”.

وأوضح جرجس أنه من الناحية التاريخية “نادرا ما تقدم الولايات المتحدة مبادرة أو صيغة أو مخطط دون أن تنسقها مسبقا مع القيادة الإسرائيلية”.

ويلتقي نتنياهوترامب الإثنين لبحث الخطة المقترحة.

وتخوض إسرائيل حرب إبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.