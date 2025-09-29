رسالة عاجلة من عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى ترامب قبل لقائه نتنياهو

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، رسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبته فيها بالتركيز على إعادة ذويهم بدلا من التصعيد العسكري وتوسيع رقعة الحرب.

وفي نص الرسالة، التي نشرتها هيئة عائلات الأسرى، عبرت عن امتنانها لمواقف ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن خطابه شكل بارقة أمل حين دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، مؤكدة ثقتها بقدرته على إنجاز صفقة تُنهي معاناتهم.

وأشارت الرسالة إلى أن ترامب دعا في خطابه أمام قادة العالم المجتمع الدولي للاتحاد خلف مطلب واحد هو إطلاق سراح الأسرى الآن.

كما لفتت العائلات إلى أن جهود ترامب ولقاءاته مع قادة دول عربية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة عززت آمالهم بصفقة قريبة.

على النقيض من توسيع الحرب

وأضافت الرسالة “تركيزك على إنهاء الحرب وإعادة الـ48 مخطوفًا إلى البيت يقف على النقيض الحاد من توسيع الحرب الذي تنفذه إسرائيل الآن. نحن نعلم أن هذا سيكون محور اللقاء يوم الاثنين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين قد حذرت أمس الأحد من محاولة نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر عرقلة وتخريب خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وإعادة ذويهم المحتجزين بالقطاع.

جاء ذلك في بيان للهيئة نشرته بحسابها على منصة إكس عشية لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض اليوم الاثنين.