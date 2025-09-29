سموتريتش: لن يكون للسلطة الفلسطينية دور في غزة.. وهذا ما سنفعله بمحور فيلادلفيا

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في قطاع غزة، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل، مشددًا على استبعاد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية ومنحها أي شرعية سياسية أو فكرية.

وأشار سموتريتش، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن إسرائيل ستسمح للراغبين في مغادرة قطاع غزة، بالخروج برًا عبر مصر إلى دول تقبلهم، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في السيطرة على المحيط الأمني للقطاع، بما في ذلك ممر فيلادلفيا، مع الحفاظ على حرية الحركة العملياتية داخل جميع أنحاء غزة، على حد وصفه.

אני מאחל הצלחה רבה לראש הממשלה בפגישתו עם הנשיא טראמפ היום. הצלחתו הצלחתנו. לקח מרכזי מה- 7 לאוקטובר והמלחמה שאנו מנהלים מאז בכל הגזרות הוא שביטחון ישראל אינו מושג בהסכמים מדיניים שלא שווים את הנייר שהם כתובים עליו או בהתחייבויות וערבויות שלא מחזיקים מים וממשלים שמתחלפים, אלא… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) September 29, 2025

وأضاف الوزير اليميني المتطرف أن موقف الحكومة الإسرائيلية ألا تنازل عن إخراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة بشكل فعلي، ونزع سلاحها، وتدمير “البنى التحتية للإرهاب” داخل القطاع.

كما أشار إلى أنه نقل هذه الخطوط الحمراء لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.