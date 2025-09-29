سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

سموتريتش: لن يكون للسلطة الفلسطينية دور في غزة.. وهذا ما سنفعله بمحور فيلادلفيا

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (الصحافة الإسرائيلية)
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (الصحافة الإسرائيلية)

سيد توكل

Published On 29/9/2025
آخر تحديث: 03:44 PM (توقيت مكة)

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في قطاع غزة، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل، مشددًا على استبعاد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية ومنحها أي شرعية سياسية أو فكرية.

وأشار سموتريتش، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن إسرائيل ستسمح للراغبين في مغادرة قطاع غزة، بالخروج برًا عبر مصر إلى دول تقبلهم، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في السيطرة على المحيط الأمني للقطاع، بما في ذلك ممر فيلادلفيا، مع الحفاظ على حرية الحركة العملياتية داخل جميع أنحاء غزة، على حد وصفه.

وأضاف الوزير اليميني المتطرف أن موقف الحكومة الإسرائيلية ألا تنازل عن إخراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة بشكل فعلي، ونزع سلاحها، وتدمير “البنى التحتية للإرهاب” داخل القطاع.

كما أشار إلى أنه نقل هذه الخطوط الحمراء لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: الجزيرة مباشر

