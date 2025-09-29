شاهد: لحظة إصابة محطة كهرباء بصاروخ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة تعرُّض محطة كهرباء في بيلغورود، جنوب غربي روسيا، لضربة مباشرة بصاروخ.

ويُظهر المقطع لحظة الانفجار القوي قبل أن يتصاعد دخان كثيف إلى السماء.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، إن السلطات تعمل على إعادة التيار الكهربائي والماء الساخن بعد أن تسببت ضربات أوكرانية في انقطاع واسع للتيار الكهربائي وإصابة ثلاثة مدنيين على الأقل.

وذكر غلادكوف أن أوكرانيا استهدفت بنية تحتية بالمنطقة مما أجبر بعض المرافق على التحول إلى مولدات الكهرباء الاحتياطية، وأضاف أنه جرى استهداف عاصمة المنطقة مرتين بستة رؤوس حربية إجمالا.

وأشار إلى أن أوكرانيا قصفت أجزاء أخرى من المنطقة المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، وأطلقت ما لا يقل عن 76 مسيَّرة هجومية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جرى إسقاط بعضها بالقرب من مناطق سكنية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 21 طائرة مسيَّرة أوكرانية فوق بيلغورود خلال الليل.

تجنيد

على صعيد آخر، وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتجنيد 135 ألف رجل للخدمة العسكرية.

وفي عام 2023، أقرت روسيا قانونا رفعت بموجبه السن القصوى للتجنيد من 27 إلى 30 عاما، بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024.

ومن المنتظر أن تتم عملية التجنيد خلال الفترة بين بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول ونهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ولا يمكن نشر المجندين الجدد للقتال في أوكرانيا إلا بعد قضاء سنة واحدة في الخدمة الإلزامية. ويتعين عليهم بعد ذلك توقيع عقد منفصل للخدمة القتالية الفعلية.

وتُجري روسيا دورتين للتجنيد كل عام، خلال فصلي الربيع والخريف.

وخلال ربيع 2025 الجاري، تم تجنيد عدد قياسي بلغ 160 ألف جندي جديد.

وقبل عام، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة قوة الجيش الرسمية إلى 2.4 مليون شخص، من بينهم 1.5 مليون جندي.