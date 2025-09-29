شهباز شريف يربك صحفية هندية حاولت استفزازه (فيديو)

حاولت صحفية هندية استفزاز رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بسؤاله أمام الجميع في أروقة الأمم المتحدة “متى ستُنهي الإرهاب العابر للحدود؟”، ليجيبها بكل دبلوماسية وقلب اتهاماتها عليها.

وفاجأها شريف برد حاد وسريع قائلًا “نحن نهزم الإرهاب العابر للحدود”، لترد عليه قائلة “الهند هي من تهزمكم يا رئيس وزراء باكستان“.

برد دبلوماسي قلب اتهاماتها عليها.. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يُربك صحفية هندية حاولت استفزازه بسؤال: متى ستُنهي “الإرهـ ـاب العابر للحدود”؟#الجزيرة_مباشر #الهند #باكستان pic.twitter.com/5oXNjNzywy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2025

وعلى مدار 4 أيام متتالية، تبادلت الجارتان قصفا مدفعيا وهجمات بمسيّرات وصواريخ، الأمر الذي أثار مخاوف المجتمع الدولي من تطور الوضع إلى حرب شاملة بين القوتين النوويتين.

وفي 22 إبريل/ نيسان الماضي شهد إقليم كشمير هجومًا نفذه مسلحون أسفر عن مقتل 26 شخصًا داخل موقع سياحي، واتهمت الهند جماعة عسكر طيبة بتنفيذه، بالمقابل نفت باكستان أي علاقة لها بالحادث ودعت إلى تحقيق مستقل.