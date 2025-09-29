قنص وسيطرة.. سرايا القدس تكشف عن عمليتين نوعيتين في شمال ووسط قطاع غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، قنص جندي إسرائيلي والسيطرة على طائرة مسيّرة في شمال ووسط قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تليغرام “قنصنا جنديا صهيونيا كان يعتلي أحد المنازل في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة (شمالا) وأصبناه بشكل مباشر”.

وفي بيان منفصل قالت “سيطرنا على طائرة صهيونية من نوع (كواد كابتر) خلال تنفيذها مهام استخباراتية وسط قطاع غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وكانت السرايا قد أعلنت في عدة بيانات أمس الأحد عن القيام بالعمليات التالية:

استهداف دبابة ميركافاه إسرائلية بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءًا من يوم الخميس الموافق 25-09-2025.

تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة مضادة للدروع – مزروعة مسبقاً – في محيط مفترق مستشفى القدس في مدينة غزة، بتاريخ 26-09-2025م.

السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء مدينة غزة.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ نحو عامين.