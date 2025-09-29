كاميرات توثق لحظات مرعبة لمطاردة الاحتلال طفلا في جنين ومصادرة دراجته (شاهد)

في واقعة مثيرة للجدل، سجلت كاميرات المراقبة يوم السبت، مطاردة الاحتلال الإسرائيلي بسيارتين جيب عسكريتين مدججين بالجنود الطفل الفلسطيني “يوسف” ومصادرة دراجته الهوائية أثناء اقتحام بلدة اليامون بمحيط جنين شمالي الضفة الغربية.

وبعد يوم واحد من اعتقالة قررت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، غير أن مشهد الاعتقال المرعب للطفل، أثار غضب المنصات.

لحظة ملاحقة قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا واعتقاله قبل الإفراج عنه في محيط #جنين #الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/IrmKNu1Nz4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2025

اعتقال مئات الأطفال في الضفة

وأظهر تقرير فلسطيني، في أغسطس/أب الماضي أن إسرائيل اعتقلت نحو 18 ألفا و500 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح التقرير الذي صدر عن ثلاث جهات هي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية يوليو/تموز الماضي نحو 10 آلاف و800، منهم 49 سيدة، و450 طفلا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000.