لحظة قنص ممرض داخل مستشفى ناصر.. ومحاولات حثيثة لإنقاذ حياته (شاهد)

أظهرت كاميرا مراقبة لحظة استهداف ممرض فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أثناء تأدية عمله بمستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويظهر المقطع المصور الممرض وهو يقف أمام إحدى الغرف بالمستشفى حينما استهدفه قناص إسرائيلي برصاصة في الرأس ليسقط على الفور مدرجا في دمائه.

استهداف المستشفيات

على صعيد آخر، قال مدير قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي للجزيرة مباشر إن نوافذ بمبنى القسم تضررت بفعل الغارات الإسرائيلية القريبة من المجمع غربي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعا سكنيا خلف مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين

من جانبها أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء فيه: