لحظة قنص ممرض داخل مستشفى ناصر.. ومحاولات حثيثة لإنقاذ حياته (شاهد)
Published On 29/9/2025|
آخر تحديث: 03:56 PM (توقيت مكة)
أظهرت كاميرا مراقبة لحظة استهداف ممرض فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أثناء تأدية عمله بمستشفى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ويظهر المقطع المصور الممرض وهو يقف أمام إحدى الغرف بالمستشفى حينما استهدفه قناص إسرائيلي برصاصة في الرأس ليسقط على الفور مدرجا في دمائه.
استهداف المستشفيات
على صعيد آخر، قال مدير قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي للجزيرة مباشر إن نوافذ بمبنى القسم تضررت بفعل الغارات الإسرائيلية القريبة من المجمع غربي مدينة غزة.
وقال مراسل الجزيرة مباشر إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعا سكنيا خلف مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أسفر عن عدد من الشهداء والمصابين
من جانبها أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء فيه:
- وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 50 شهيدا، و184 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
- لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66055 شهيدا و 168346 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023.
- بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم 13187 شهيدا و56305 مصابين.
- بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و48 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2571 شهيدا وأكثر من 18817 مصابا.
المصدر: الجزيرة مباشر