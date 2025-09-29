مقاوم قسامي يستشهد بمقولة الإمام الحسن البصري لحظة تنفيذ كمين كبير (فيديو)

سياسة|قطاع غزة

آخر تحديث: 01:21 PM (توقيت مكة)

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعا مصورا لجانب من الإغارة على موقع مستحدث  للاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق مدينة خان يونس بتاريخ 20-08-2025 ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”.

وضمن المقطع المصور قال أحد المقاتلين “نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا العمل وأن يكون هذا العمل انتقاما وثأرا لكل شهدائنا من القادة والجند وكل أبناء شعبنا الفلسطيني عامة من الشهداء”.

واستشهد المقاتل القسامي بقول مأثور للإمام حسن البصري قائلا  “يقول الإمام حسن البصري رحمه الله “إن لكل طريق مختصر ومختصر الطريق إلى الجنة الجهاد في سبيل الله”.

ويظهر المقطع عمليات الرصد للموقع منذ اليوم الأول لبدء قوات الاحتلال في إنشائه من نقاط قريبة للغاية رغم السيطرة الجوية الكاملة لطيران الاحتلال.

وقالت كتائب القسام إن قوة من فصيل مشاة أغارت على الموقع واستهدفت عددا من دبابات الحراسة من نوع (ميركافا-4) بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين105”.

وأضافت أن قوة الإسناد القريبة استهدفت “عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة”.

عملية استشهادية

وذكرت كتائب القسام أن مقاتليها اقتحموا “المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية”، مشيرة إلى أن مقاتليها تمكنوا أيضا من قنص قائد دبابة “ميركافا-4” وإصابته إصابة قاتلة.

في الوقت نفسه، قصفت المواقع المحيطة لمكان العملية بقذائف الهاون لقطع النجدات، وقصف موقع العملية بقذائف الهاون لتأمين انسحاب المقاتلين.

وقالت كتائب القسام إنه فور وصول قوة إنقاذ إلى الموقع “فجّر أحد الاستشهاديين نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح”.

المصدر: الجزيرة مباشر

