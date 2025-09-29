“مواجهة مع نتنياهو في تل أبيب”.. الحلقة الأخيرة من “ساوث بارك” تشعل المنصات (شاهد)

تميزت حلقات مسلسل (ساوث بارك) الأمريكي الشهير بجرأته في النقد، إلا أن الحلقة الأخيرة كانت أكثر جرأة بحسب كثيرين، فبينما تعيش حرية التعبير في الولايات المتحدة تحت ضغوطات هذه الأيام بسبب وطأة “اللوبي الصهيوني”، إلا أن حلقة المسلسل وصفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه المعادي للسامية.

ووصفته الحلقة بأنه جعل حياة اليهود بائسة، كل هذا في سيناريو مشوق، أثار الجدل مجددًا في الحلقة الخامسة في الموسم السابع والعشرين، التي حملت عنوان “تضارب المصالح”، إذ تناولت الحرب على غزة، ودور نتنياهو فيها.

تطبيق مراهنات

القصة بدأت بانتشار تطبيق مراهنات بين طلاب المدارس يسمح لهم بتنبؤ أحداث عالمية، إحدى هذه المراهنات كانت مرتبطة بغزة، وكان هناك سؤال حول ما إذا كانت “شيلا بروفلوفسكي” والدة أحد الأطفال الرئيسيين في المسلسل ستذهب إلى غزة وتفجر إحدى المشافي لمجرد كونها يهودية.

هذا السؤال -وفق سياريو الحلقة- أثار غضب تلك السيدة التي سافرت مباشرة إلى تل أبيب واقتحمت اجتماعا لنتنياهو، ووبخته بسبب استخدام اليهود كدرع لحماية نفسه.

واختيار والدة كايل لم يكن محض صدفة، فهي تمثل الصوت اليهودي الذي يرى أن تلك السياسيات تجعل حياة اليهود حول العالم “أصعب”.