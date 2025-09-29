نائب بحزب الله: المقاومتان اللبنانية والفلسطينية هما السد المنيع ضد الأطماع الصهيونية (فيديو)

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني محمود قماطي إن “المقاومتين اللبنانية والفلسطينية هما خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي والسد المنيع ضد الأطماع الصهيونية”.

جاء ذلك خلال اجتماع الأحزاب اللبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية والعربية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من رفاقه.

وشدد على ان المقاومة مستمرة ولن تتراجع وطنيًا أو فلسطينيًا، قائلًا “نعلن أننا مقاومة وطنية ويخطئ من يصنف هذه المقاومة أنها فئوية أو طائفية أو مذهبية”.

وأكد قماطي أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه ومقاومته “وسنبقى عضدًا للأمن اللبناني وقوة لبنان، ونمد أيدينا في لبنان إلى الجميع لنشكل قوة واحدة في مواجهة الأطماع الإسرائيلية”.

وشهدت ليلة 27 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي سلسلة غارات متتالية بمنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مقار حزب الله اللبناني، أسفرت عن اغتيال نصر الله في عملية أطلقت عليها إسرائيل اسم النظام الجديد.