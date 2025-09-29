نتنياهو لترامب: أدعم خطتك لإنهاء الحرب وأنت أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض (فيديو)
Published On 29/9/2025|
آخر تحديث: 11:46 PM (توقيت مكة)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.
وأضاف نتنياهو أن الخطة متوافقة مع أهداف إسرائيل لإنهاء الحرب، وستضمن ألا يشكل قطاع غزة تهديدا لإسرائيل أبدا.
وذكر أن الخطة ستعيد كل الأسرى، وتفكك القدرات العسكرية لحركة حماس.
وزعم نتنياهو أن قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة السلاح، وسيُحكَم بشكل مدني لن تشارك فيه حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية.
وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
- أدعم خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
- ترامب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض.
- سنتخذ خطوات مهمة فيما يتعلق بوقف الحرب في غزة وتهيئة المشهد من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط.
- خطة ترامب ستعيد كل الرهائن وتفكك قدرات حماس العسكرية.
- غزة ستكون منطقة منزوعة السلاح.
- خطة ترامب متوافقة مع مبادئ إسرائيل لإنهاء الحرب وستضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل أبدا.
- غزة ستحظى بحكم مدني لن تشارك فيه حماس ولا السلطة الفلسطينية.
- إذا وافقت حماس على الخطة ستكون الخطوة الأولى انسحابا بطيئا يتلوه الإفراج عن كل الرهائن والمحتجزين خلال 72 ساعة.
- إذا رفضت حماس الخطة فستقوم إسرائيل بإنهاء المهمة بنفسها.
- السلطة الفلسطينية لن يكون لها دور في غزة ما لم تقم بإصلاحات.
- خطة ترامب تضع مسارا واضحا لغزة دون مشاركة من السلطة الفلسطينية أو حماس.
- إسرائيل ستقوم بمزيد من الانسحابات مترافقة مع نزع السلاح.
- يمكن إعادة الحياة لاتفاقيات أبراهام لتشمل مزيدا من الدول العربية.
- إسرائيل ستبقى في حدود غزة إلى المستقبل المنظور من أجل دواع أمنية.
- لن ننسى أحداث السابع من أكتوبر وسنعمل حتى لا تتكرر مرة أخرى.
- قلت لرئيس الوزراء القطري إننا نأسف لمقتل أحد رعاياكم وإننا كنا نستهدف الإرهاب وليس سيادة بلادكم.
