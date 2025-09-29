نتنياهو لترامب: أدعم خطتك لإنهاء الحرب وأنت أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

وأضاف نتنياهو أن الخطة متوافقة مع أهداف إسرائيل لإنهاء الحرب، وستضمن ألا يشكل قطاع غزة تهديدا لإسرائيل أبدا.

وذكر أن الخطة ستعيد كل الأسرى، وتفكك القدرات العسكرية لحركة حماس.

وزعم نتنياهو أن قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة السلاح، وسيُحكَم بشكل مدني لن تشارك فيه حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: