البرغوثي: نتنياهو يعرف أن حكومته ستسقط لو وافق على خطة ترامب (فيديو)

أوضح الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرف جيدا أن حكومته ستسقط فورا لو وافق على خطة وقف إطلاق النار التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقرارها في غزة.

وقال البرغوثي الأحد، في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر ” نتنياهو يعرف أنه لو وافق على هذه الخطة ستنتهي حكومته فورا لأن حلفاءه من الوزراء الفاشيين مثل بن غفير وسموتريتش سينسحبون من الحكومة إذا أقدم نتنياهو على قبول هذه الخطة”.

ويلتقي نتنياهو ترامب الاثنين لمناقشه الخطة المقترحة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب البرغوثي عن اعتقاده بأن نتنياهو يكرس كل جهده حاليا لإفشال هذه الصفقة أو تشويهها بحيث تصبح غير ذات جدوى.

وأضاف البرغوثي أن نتنياهو يعرف بقدرته على المناورة وحذر من مغبة الاستهانة بما قد يقدم عليه لإفشال الصفقة.