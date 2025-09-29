هكذا بدا “شارع النصر” في غزة عقب انسحاب آليات الاحتلال (شاهد)

أظهرت صور جديدة حصلت عليها الجزيرة مباشر، حجم الدمار الكبير في شارع النصر وسط مدينة غزة، وذلك بعد انسحاب آليات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة فجر اليوم الاثنين.

وأوضحت المشاهد انهيار مبانٍ وتدميرا واسعا للبنية التحتية، فيما بدت الشوارع خالية إلا من آثار الركام والخراب الذي خلفه القصف.

صور حصلت عليها الجزيرة مباشر تظهر الدمار في شارع النصر وسط مدينة غزة بعد تراجع آليات الاحتلال من المنطقة فجر اليوم pic.twitter.com/nH7SzklOR8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2025

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال فجرت عدة عربات مفخخة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، دون أن ترد تفاصيل عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن التفجير.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: جيش الاحتلال يفجر عربات مفخخة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة pic.twitter.com/jNbSsnyC0X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2025

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.