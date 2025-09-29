سياسة|قطاع غزة

هكذا بدا “شارع النصر” في غزة عقب انسحاب آليات الاحتلال (شاهد)

بدت الشوارع خالية إلا من آثار الركام والخراب الذي خلفه القصف
بدت الشوارع خالية إلا من آثار الركام والخراب الذي خلفه القصف (الأوروبية)

سيد توكل

Published On 29/9/2025
آخر تحديث: 12:10 PM (توقيت مكة)

أظهرت صور جديدة حصلت عليها الجزيرة مباشر، حجم الدمار الكبير في شارع النصر وسط مدينة غزة، وذلك بعد انسحاب آليات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة فجر اليوم الاثنين.

وأوضحت المشاهد انهيار مبانٍ وتدميرا واسعا للبنية التحتية، فيما بدت الشوارع خالية إلا من آثار الركام والخراب الذي خلفه القصف.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال فجرت عدة عربات مفخخة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، دون أن ترد تفاصيل عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن التفجير.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر: الجزيرة مباشر

