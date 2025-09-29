“واشنطن تدرس إرسال صواريخ توماهوك بعيدة المدى إلى أوكرانيا”: نائب الرئيس الأمريكي

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ “توماهوك” بعيدة المدى.

وسبق أن طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة بيع هذه الصواريخ للدول الأوروبية التي سترسلها إلى أوكرانيا.

وذكر فانس في برنامج (فوكس نيوز صنداي)، يوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ “القرار النهائي” بشأن السماح بالصفقة من عدمه.

وأضاف: “نحن بالتأكيد ننظر في عدد من الطلبات المقدمة من الأوروبيين”.

وقال فانس: “سعينا بنشاط إلى تحقيق السلام منذ بداية الولاية (الرئاسية لترامب)، ولكن على الروس أن يستيقظوا ويتقبلوا الواقع الآن فالكثير من الناس يموتون”.

ورفض ترامب في السابق طلبات أوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى، لكنه شعر بالإحباط من رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق سلام.

ويصل مدى صواريخ توماهوك إلى 2500 كيلومتر.