المقاومة تحقق إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف قوات الاحتلال (فيديو)

صعدت فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية في مدينة غزة، إذ أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، ومعها كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تنفيذ هجمات استهدفت تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة بقذائف هاون عيار 60 ملم، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على ما وصفته بـ”المجازر الصهيونية” بحق المدنيين الفلسطينيين، وأنها حققت إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف قوات الاحتلال.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبيّة في فلسطين إنها قصفت تمركزا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد حسن البنا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون عيار 60 مم بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول الجاري ضمن معركة طوفان الأقصى.

ويظهر مقطع مصور بثته ألوية الناصر صلاح الدين عبر قناتها على تليغرام عملية ضبط وتوجيه القاذف، ثم إطلاقها.

وكتب إلى جوار القاذف على لوحة عبارة لمؤسس ألوية الناصر صلاح الدين الشهيد جمال عطايا أبو سهمدانة قال فيها “سنواصل حرب العدو في كل الأماكن التي تستطيع ألوية الناصر الوصول إليها. سنضربهم في قلبهم كما ضربونا في قلبنا”.

وقال أحد جنود الألوية في المقطع المصور إن القصف يأتي “ردا على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا المجاهد الصامد”.

هجمات متصاعدة

من جانبها قالت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية إنها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون.

وأوضحت الكتائب اليوم الأربعاء في بيان عبر قناتها على تليغرام أنها “تقصف تجمعا لجنود الاحتلال جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون عيار 60 ملم (نظامي)، محققين إصابات دقيقة ومباشرة في صفوفه”.

وتعد العمليتان جزءا من سلسلة هجمات متصاعدة تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاته في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ نحو عامين.