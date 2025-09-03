بعد حملات لرفض الخدمة.. نتنياهو يوجه رسالة لجنود الجيش قبل إرسالهم إلى غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعمل على هزيمة حماس، ولم تنس ما حدث في السابع من أكتوبر/تشريالأول 2023.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة وجَّهها نتيناهو، مساء الثلاثاء، إلى جنود الاحتياط الذين بدأوا الالتحاق بوحداتهم استعدادا لتوسيع الحرب في مدينة غزة.

وفي كلمته، قال نتنياهو موجها رسالته إلى الجنود “نخوض حربا شرعية عادلة لا مثيل لها. لن ننسى للحظة ما فعلوه بنا في السابع من أكتوبر”.

وتأتي كلمة نتنياهو بعد إعلان حركة تسمي نفسها “جنود من أجل المختطفين” في إسرائيل إن قرار الجيش احتلال مدينة غزة غير قانوني، ويشكل خطرا على حياة الأسرى. ورأت أن استمرار الحرب على غزة “خيانة للرهائن والشعب الإسرائيلي”.

وقالت الحركة إنها “تمثل أكثر من 400 من جنود الاحتياط”، وأعلنت رفضها الخدمة العسكرية في غزة، “لأنها تضر بحياة المختطفين”.

وأشارت إلى أنها “لن تمتثل للخدمة العسكرية في غزة لأنها ستؤدي إلى مقتل المختطفين، ولا تخدم سوى الحكومة المتطرفة”، في إشارة إلى حكومة نتنياهو. كما رفضت الحركة ما وصفتها بـ”محاولات نتنياهو للتضحية بكل شيء من أجل نجاته السياسية”.

قريبون من مرحلة الحسم

وادعى نتنياهو خلال كلمته “لن ننسى الرؤوس التي قطعوها، والنساء اللاتي اغتصبوهن، والأطفال الذين أحرقوهم، والمختطفين (الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة) الذين اقتادوهم إلى أنفاق غزة”.

وأضاف “نحن نعمل على استعادتهم (الأسرى). نعمل على هزيمة حماس، ونحن قريبون من مرحلة الحسم”.

وأردف نتنياهو “لقد صنعنا المعجزات معا على طول الطريق، فقد كسرنا المحور الإيراني؛ سواء في غزة، أو في لبنان مع حزب الله، أو مع نظام الأسد الذي انهار، أو مع إيران نفسها التي هددتنا في وجودنا، وسحقناها معا، والآن أيضا مع الحوثيين. لكن ما بدأ في غزة، يجب أن ينتهي في غزة”.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قالت إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيتوجهون الثلاثاء إلى الوحدات والقواعد ضمن عملية “مركبات غدعون” الثانية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “الجيش سيبدأ اليوم استدعاء 60 ألفا من جنود الاحتياط”.