تحذير عاجل من كتائب القسام للاحتلال (فيديو)

وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، تحذيرا عاجلا إلى الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، في مقطع “فيديو” إن “قرار توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة، ستدفعون ثمنه مقتل جنودكم وأسراكم”.

وتبع التحذير عرض صور 45 أسيرا من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، دون أن توضح ما إذا كانوا أحياء أم قتلى.

وبعدها عرض المقطع أحد الأسرى وهو يضع رأسه بين يديه.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية لجيش الاحتلال في محيط مسجد صلاح الدين جنوب حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105″، أمس الثلاثاء.

كما أعلنت قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في موقع الحاج فضل جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.