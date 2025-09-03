شاهد: احتجاج داخل الكونغرس الأمريكي بسبب غزة.. وهكذا تعاملت الشرطة

قاطع ناشطون جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، ورددوا هتافات تندد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبدأ الاحتجاج شخص يرتدي زيا عسكريا خاص بالجيش الأمريكي، وقال إنه متقاعد، بينما كان أفراد شرطة الكونغرس يقومون بإخراجه من القاعة.

وكان الرجل يصيح: “جميعكم متواطئون في الإبادة الجماعية التي تحدث”.

كما قام أفراد الشرطة بإخراج عدد آخر من المحتجين من القاعة، خلال الجلسة التي كان مخصصة للمصادقة على تعيين بيل بزي سفيرا للولايات المتحدة لدى تونس.

وطالب المحتجون بوقف تجويع الأطفال والمدنيين ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ووقف التمويل المخصص لها.