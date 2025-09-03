شاهد: ترامب يرد للمرة الأولى على شائعة وفاته

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة على الشائعات التي انتشرت بقوة خلال الأيام الماضية بشأن وفاته، منتقدا تلك الأخبار بشدة.

وخلال الإعلان عن نقل مقر قيادة الفضاء من كولورادو إلى ألاباما، وصف ترامب وهو محاط بوفد من النواب الجمهوريين ببرلمان ألاباما في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، تلك الشائعات بأنها “جنونية”، مؤكدا أن جميع التقارير المنشورة بشأن صحته كانت غير صحيحة.

وقال ترامب “كنت نشطا جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع”، مؤكدا أنه أجرى مقابلات عدة، ونشر عددا من المنشورات المؤثرة على منصته الخاصة.

وأثار غياب ترامب عن الأنظار منذ الاجتماع الأخير مع أعضاء حكومته، في 26 أغسطس/آب المنقضي، شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صحته.

وتصاعدت حدة النقاشات التي بدأت على منصة شركة “ريديت” الأمريكية، لتصل إلى طرح تساؤل بشأن ما إذا كان ترامب على قيد الحياة أم لا؟

وغذى غياب ترامب عن الأنظار، منذ اجتماعه مع حكومته في البيت الأبيض، الشائعات بشأن صحته، إذ أفادت النقاشات بأن “رئيس الولايات المتحدة لم يُشاهَد علنا منذ الأربعاء الماضي، ولا توجد فعاليات عامة مُخطَّط لها في نهاية هذا الأسبوع”.

لكنَّ مسؤولا في البيت الأبيض صرَّح لاحقا لموقع أكسيوس الإخباري، السبت، بأن “ترامب بخير وسيذهب للعب الغولف”.