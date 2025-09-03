هل “انقلبت الطاولة”؟ شي جين بينغ في أضخم عرض عسكري بتاريخ بلاده: الصين لا يمكن إيقافها (فيديو)

أعلن الرئيس شي جين بينغ أن بلاده “لا يمكن إيقافها”، وذلك في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء في بيجين، في مستهل عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال شي في خطاب بثه التلفزيون إن “نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما”.

وأضاف “اليوم، تواجه الإنسانية مرة أخرى خيارا بين السلام والحرب، والحوار والمواجهة”.

ودعا الرئيس الصيني أمام حشد تجاوز 50 ألف شخص دول العالم إلى “القضاء على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية”.

وقال “لا يمكن ضمان الأمن المشترك إلا عندما تتعامل دول العالم بعضها مع بعض على قدم المساواة، وتعيش في وئام، ويدعم بعضها بعضا”.

وقال وين-تي سونغ، زميل مركز غلوبال تشاينا التابع للمجلس الأطلسي في تايوان “يشعر شي بالثقة بأن الطاولة قد انقلبت. فالصين هي التي عادت إلى مقعد القيادة الآن”.

عرض عسكري ضخم

واستعرضت الصين في العرض العسكري الأضخم في تاريخها أحدث أسلحتها من صواريخ باليستية ودبابات وطائرات مسيرة، وحلّقت الطائرات المقاتلة في تشكيلات جوية فوق ميدان تيانانمن. وشهد العرض إطلاق 80 ألف حمامة سلام وبالونات ملوّنة، في رسالة رمزية للسلام.

وظهر شي مرتديًا زيًّا رمزيًّا مشابهًا لزي ماو تسي تونغ، مؤسس الصين الحديثة، متفقدًا القوات بسيارة مكشوفة، في مشهد أعاد إلى الأذهان صورًا من التاريخ السياسي الصيني.

رسائل إلى الولايات المتحدة

جاءت تصريحات شي في ظل توتر العلاقات مع واشنطن، خاصة بعد سياسات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي منشور على موقع “تروث سوشيال”، قلّل ترامب من أهمية العرض، لكنه اعتبره تذكيرا بدور الولايات المتحدة في تحرير الصين من الاحتلال الياباني، ساخرا بالقول: “أرجو أن تبلغوا تحياتي الحارة لبوتين وكيم جونغ-أون، وأنتم تتآمرون ضد الولايات المتحدة”، مؤكدا رغم ذلك “علاقته الجيدة للغاية” مع شي.

رؤية صينية لعالم جديد

شي اعتبر الحرب العالمية الثانية محطة فاصلة في “التجديد العظيم للأمة الصينية”، ورأى أنها أسست لتحول بلاده إلى قوة اقتصادية وجيوسياسية عالمية.

وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها بلاده مطلع هذا الأسبوع، كشف شي عن رؤيته لنظام عالمي جديد، داعيا إلى مواجهة “الهيمنة وسياسة القوة”، في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة.