اعترافات صادمة لطيارين إسرائيليين: نعم قصفنا مواطنينا في 7 أكتوبر (فيديو)

صدر كتاب جديد في إسرائيل يتضمن شهادات طيارين إسرائيليين أنهم اضطروا لقصف المستوطنات في محاولة لمنع تعرض من فيها للأسر في يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك تنفيذا لبروتوكول هانيبال.

ويقضي برووكول هانيبال بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف كل من في الموقع، إذا تعرض لهجوم، لمنع وقوع الإسرائيليين في الأسر.

وكشفت صحية (هآرتس) الإسرائيلية، التي عرضت محتوى الكتاب، أن أحد الطيارين قال إنه كانت هناك “فوضى عارمة” بعد العملية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ذلك اليوم، وإن الجيش “اضطر لقتل شعبه”.

“لم أستطع التمييز”

ونقلت الصحيفة عن أحد الطيارين قوله “لم أستطع التمييز في المركبات التي رصدتها”، مضيفا “في كل مرة كنت أضغط على الزناد كنت أتساءل: هلى أطلق النار على الإرهابيين أم على جنودنا؟”.

وكتب الصحفي جوناثان كوك معلقا على اعترافات الطيارين الإسرائيليين في منشور على منصة إكس، قائلا “لطالما عرفنا أن أعدادا كبيرة من الإسرائيليين قتلت على يد الجيش في هذا اليوم بموجب ما يعرف ببروتوكول هانيبال، ومع ذلك لا يزال هذا الأمر طي الكتمان في وسائل الإعلام الغربية”.

“ذريعة للإبادة الجماعية”

وكتب المدون وليان بورن قائلا “لقد فاقموا الأزمة عشرة أضعاف مما سمح لهم بإلقاء اللوم على حماس”.

واشار ديفيد شارب في منشور آخر على إكس إلى أن “وسائل الإعلام الرئيسية والمؤسسات الصهيونية تستخدم باستمرار يوم 7 أكتوبر كذريعة رئيسية لتبرير إبادة إسرائيل الجماعية في غزة، لكنها تغفل دوما ذكر بروتوكول هانيبال. يجب تغيير هذا الوضع لكي يفهم الجمهور تورط الجيش الإسرائيلي في أحداث السابع من أكتوبر بشكل أفضل”.

“ما الذي كذبوا علينا بشأنه أيضا في المائة عام السابقة؟”

وتسآل بروس فيل في منشور آخر “ما الذي كذبوا علينا بشأنه أيضا في المائة عام السابقة؟”، مضيفا أن “الأمر واضح جدا من خلال الأدلة”، في إشارة لاستخدام الجيش الإسرائيلي لبروتوكول هانيبال لقتل مواطنيه.

ولخصت رولا في منشور آخر رؤيتها لما حدث بقولها “إسرائيل قتلت شعبها ثم ارتكبت إبادة جماعية في غزة من أجل إخفاء الأمر”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 66 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 168 ألف جريح، ودمار هائل في منازل القطاع، ومجاعة وفق منظمات الأمم المتحدة.