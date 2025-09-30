ترامب: أمام حماس مهلة 3 أو 4 أيام للرد وهذا ما سيحدث إذا رفضت الاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنهم ينتظرون موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترحات السلام، وأضاف أن أمامها حوالي ثلاثة أو أربعة أيام للرد على خطته بشأن غزة.

وأضاف ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض أن “إسرائيل وافقت على الخطة، وننتظر رد حماس، وإذا رفضت فستكون النهاية حزينة”.

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك مجال للتفاوض بشأن خطة السلام، قال ترامب “ليس هناك مجال كبير للتفاوض مع حماس”. وتابع “إذا رفضت حماس الخطة “فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله”.

وقال “على حماس أن تقبل خطة السلام وإن لم تقبل ستكون الأمور صعبة بالنسبة لهم”.

وأضاف “أنهيت 9 حروب كبيرة منذ بدء ولايتي وآخرها الإعلان أمس عن السلام في الشرق الأوسط”.

“في إطار التشاور”

ومن جانبه كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر وقطر سلمتا خطة ترامب بشأن غزة، لوفد حماس وأن الوفد يقوم بدراستها، موضحًا “نحن في إطار التشاور مع وفد حماس بشأن الخطة”.

وقال المتحدث إنه من غير المنطقي أن تكون هناك أي بداية عملية لخطة الرئيس ترامب قبل أن يكون هناك توافق على شكلها النهائي.

وأوضح أن خطة الرئيس ترامب تمثل نظرة شاملة لإنهاء الحرب في غزة وقال “هو ما كنا نسعى له منذ البداية”.

وكان ترامب قد عرض تفاصيل خطته المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس الاثنين.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الخطة تهدف إلى “حل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط قطاع غزة”، مضيفا أنه “يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط”.