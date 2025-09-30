تصعيد دبلوماسي.. وزيرة خارجية كولومبيا تعلن التخلي عن تأشيرة دخول الولايات المتحدة

سياسة|كولومبيا

وزيرة خارجية كولومبيا روزا يولاندا فيلافيسينسيو
وزيرة خارجية كولومبيا روزا يولاندا فيلافيسينسيو (رويترز)
Published On 30/9/2025
آخر تحديث: 10:54 AM (توقيت مكة)

أعلنت وزيرة الخارجية في كولومبيا روزا يولاندا فيلافيسينسيو “تخليها عن تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة” ردا على قرار واشنطن إلغاء تأشيرة رئيس البلاد غوستافو بيترو.

وأكدت الوزيرة عبر منصة “إكس” أن إلغاء الولايات المتحدة تأشيرة رئيس كولومبيا انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية.

وشددت على أن كولومبيا لن تقبل أن تملي عليها قوة أجنبية ما يحق لنا التحدث به في الاجتماعات الدولية.

وقبل أيام، أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مبررة القرار بما قالت إنه تحريض من جانب بيترو للجنود الأمريكيين على عصيان أوامر قياداتهم.

وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شارك الرئيس الكولومبي في مظاهرة احتجاج على الأوضاع في قطاع غزة.

وطالب بيترو بالتطوع على المستوى العالمي لتحرير غزة.

وقال: “من هنا في نيويورك، أطلب من جميع جنود جيش الولايات المتحدة عدم توجيه بنادقهم نحو الإنسانية، ارفضوا أوامر (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب. أطيعوا أمر الإنسانية”.

المصدر: الجزيرة مباشر

