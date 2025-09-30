حركة الجهاد الإسلامي تعلق على خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانا بشأن ما أُعلن عنه في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطة لإنهاء الحرب على غزة.

وجاء في البيان، على لسان الأمين العام للحركة زياد النخالة، أن ما جرى الإعلان عنه هو “اتفاق أمريكي إسرائيلي”، معتبرا أنه “تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل”، وأنه يشكل “وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني”.

وأضاف النخالة أن إسرائيل تحاول عبر الولايات المتحدة “فرض ما لم تستطع تحقيقه بالحرب”، مؤكدا أن الإعلان الأمريكي الإسرائيلي يمثل “وصفة لتفجير المنطقة”.

وفي وقت سابق اليوم، استعرض ترامب أبرز بنود خطته لوقف الحرب على قطاع غزة منذ عامين، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نتنياهو بالعاصمة واشنطن، أن خطته تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس.

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته تدعو إلى تشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته، تكون مسؤولة عن تدريب إدارة للحكم في قطاع غزة، لكنها تستبعد حركة حماس.

ولفت إلى أنه ناقش مع نتنياهو “خطة للسلام في الشرق الأوسط بأسره، وليس فقط وقف الحرب في غزة”، على حد تعبيره.