إصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس قرب غوش عتصيون واستشهاد المنفذ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، بوقوع عملية دهس أعقبه إطلاق نار قرب مفرق الخضر على شارع 60 (الأنفاق) المؤدي إلى مستوطنة غوش عتصيون جنوب القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة 3 إسرائيليين بجروح متفاوتة.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن المنفذ، الذي وصل من جهة قرية حوسان، صدم مجموعة من الإسرائيليين عند محطة للحافلات، قبل أن يترجل من مركبته ويحاول استهدافهم، وأطلق مستوطن مسلح وجنود الاحتلال النار عليه فأردوه قتيلا في المكان.

3 إصابات على الأقل

وأضافت القناة 13 أن العملية أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص، بينهم واحد في حالة متوسطة الخطورة، فيما ذكر الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) أن المصابين جميعهم كانوا واعين ونُقلوا إلى مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس المحتلة لتلقي العلاج.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى موقع العملية، وشرعت في أعمال تمشيط واسعة، وسط تقديرات أولية بإمكانية فرار شخص آخر من السيارة.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل الجمعية العربية ورأس بيت جالا شمال بيت لحم عقب العملية، في إطار إجراءات أمنية مشددة.

من جانبه، أكد المراسل العسكري للقناة 14 أن منفذ العملية هو شاب من بلدة بيت جالا القريبة، وأنه استشهد برصاص القوات الإسرائيلية.