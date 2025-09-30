شاهد: التحام سرايا القدس مع قوة إسرائيلية في غزة واغتنام أسلحة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاهد من التحام مقاتليها مع قوة إسرائيلية بمحور التقدم في تل الهوا جنوب مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من التحام مجاهديها البواسل مع قوة صهيونية محمولة بمحور التقدم في تل الهوا جنوب مدينة غزة، والاشتباك من نقطة صفر”.

وفي المقطع تحدَّث أحد مقاتلي السرايا، قائلا “هذه العملية نهديها لأبطال سرايا القدس في كل الميادين في قطاع غزة والضفة الغربية”.

سيرحلون كما أتوا

وأضاف “هذه رسالة لقيادتنا الباسلة في الخارج، نقول لهم إن أبناءكم وجنودكم يترصدون بهذا العدو الغاصب الذي احتل أرضنا وقتل أبناءنا وأطفالنا ونساءنا، وبإذن الله تعالى سنقعد لهم بالمرصاد”.

واستشهد المقاتل بقول الله عز وجل {وأخرِجوهُم مِنْ حيثُ أخرَجوكُم} (البقرة: 191).

وقال “بإذن الله تعالى، سيرحلون عن بلادنا كما أتوا من البلاد الأوروبية. نقول لهم: اخرجوا من ديارنا. فإن لم تخرجوا سنخرجكم بهذا السلاح بإذن الله تعالى (مشيرا إلى بندقيته)”.

وختم المقاتل حديثه بقوله “بإذن الله تعالى، الآن فيه كمين لهم، وسنشرح صدور قوم مؤمنين بإذن الله تعالى”.

وأظهر المقطع رصد تحركات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيام المقاتلين بإطلاق النار نحو القوة الإسرائيلية، ثم وصول قوة الإنقاذ وتدخل الطيران المروحي الإسرائيلي لتأمين انسحاب القوة”.

وعرضت السرايا بندقية من طراز “تافور” خاصة بأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، اغتنمها مقاتلوها بعد اندحار القوة المستهدفة من مسرح العملية.