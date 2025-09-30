أم وأطفالها الستة بين شهداء مجزرة دير البلح والاحتلال يقتل 7 من منتظري المساعدات في وادي غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، من بينهم أم وأطفالها الستة فيما نجا طفل وحيد من عائلة أبو لحية -الذين نزحوا إلى الجنوب حديثا.

شهداء من منتظري المساعدات

واستشهد،7 فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار تجاه منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم وسط القطاع.

وقالت مصادر في مستشفى العودة بالنصيرات، إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 32 آخرون جراء استهداف الاحتلال مخيمات النازحين وسط القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر غارات إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع.

ناشطون من عائلات الأسرى الإسرائيليين يقطعون طريقا سريعا بتل أبيب للمطالبة بتطبيق خطة ترامب وإرجاع ذويهم من قطاع غزة pic.twitter.com/QKiPNgpKNw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2025

استمرار العدوان الإسرائيلي

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في وقت سابق، باستشهاد، 17 فلسطينيا، منذ فجر اليوم الثلاثاء وصلوا إلى مستشفيات غزة، منهم شهيد واحد وصل جثمانه إلى مستشفى الشفاء، فيما وصل 3 شهداء إلى مستشفى المعمداني.

ووصل إلى مستشفى العودة، صباح اليوم الثلاثاء جثماني شهيدين، فيما وصل إلى مستشفى الأقصى جثامين 7 شهداء، يأتي ذلك في وقت وصل فيه إلى مستشفى ناصر جثامين 4 شهداء.

من ناحية أخرى، تمكن طاقم إنقاذ وإطفاء المحافظة الوسطى، من انتشال جثامين 3 شهداء استشهدوا جراء قصف إسرائيلي، وإطفاء حريق نتيجة استهداف منزل لآل الباز بشارع السلام بدير البلح.