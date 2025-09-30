كيف رد أهل غزة على خطة ترامب؟ (فيديو)

استعرض برنامج (هاشتاج) على قناة الجزيرة مباشر ردود أفعال المدونين في غزة وفلسطين على الخطة التي كشف عنها البيت الأبيض مساء أمس الاثنين بشأن إنهاء الحرب في غزة.

تتكون الخطة من محاور عدة، منها أن القطاع سيصبح منطقة خالية من “التطرف والإرهاب” ولا يشكل تهديد لجيرانه، وأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستقوم بتسليم جميع الأسرى خلال 72 ساعة فقط من قبول الخطة.

وقد أثار إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وكتب تامر “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن دعم خطة ترامب، التي تتضمن تحقيق أهداف الحرب: إعادة الأسرى، نزع سلاح غزة، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا و تتولى إسرائيل السيطرة الأمنية على حدود غزة، وأن تكون الحكومة غير مرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية. هذا يلبي تمامًا ما طالب به (المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر) الكابينت منذ وقت لإنهاء الحرب”.

“صك الذبح والتدمير لغزة”

وكتب الدكتور فايز أبو شمالة “ترامب يعطي نتنياهو صك الذبح والتدمير لغزة إذا لم يوافق الفلسطينيون على خطته وكأن 726 يوماً من حرب الإبادة الجماعية ضد أهل غزة لم تشبع مصاصي الدماء في إسرائيل”.

الإرهابي ترامب يعطي نتانياهو صك الذبح والتدمير لغزة إذا لم يوافق الفلسطينيون على خطته!

“إعلان استسلام”

وعلق كامل “الصفقة الي بتوقفش الحرب بشكل نهائي يبقى بتمددها.. أنا عن نفسي مش شايف انها صفقة قد ما هي إعلان استسلام، بس عادي معنديش مشكلة شو ما كان الرد”.

وكتب ميسرة “خطة ترامب لم تحرج نتنياهو أو تضعفه، بل صُممت لترفضها حماس، مما سيزيد من شرعية الحرب ويخفف الضغط الدولي على نتنياهو -حمامة السلام الذي قبل خطة ترامب- وأيضا الخطة أزالت أحد أكبر عيوب نتنياهو الانتخابية الداخلية (وهي عدم وجود خطة لليوم التالي)”.

ودون إياد “في حال موافقة حماس يمكنها بذلك أن تأخذ أنفاسها وتراهن على سقوط نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وفي حال رفضها سوف يترك هذا المجرم ليستكمل مشروع التهجير والإبادة. اللهم سدد موقفهم إلى ما فيه صالح شعبنا”.

وعلق سامر “إحنا كشعب غزاوي بدنا الحرب تخلص بأي طريقة.. المهم تخلص الحرب.. بيكفي تعبنا”.

“لا مكان للفلسطيني ولا لحقه على أرضه”

وغرد الصحفي عبدالله العطار “أنا أعيش تحت الإبادة منذ عامين لكن الحقيقة أن أساس هذه المأساة ممتد منذ أكثر من 75 عاما من تهجير وقتل كيف يمكن أن أثق بوعود تصدر من ذات الأطراف التي أسست للنكبة والاحتلال؟ تصريحات ليست سوى امتداد واضح لسياسة الإلغاء والإبادة، فهم يتحدثون بلسان واحد: لا مكان للفلسطيني ولا لحقه على أرضه”.