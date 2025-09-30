لجنة كسر الحصار: أسطول الصمود على بعد 370 كيلومترا من غزة ومصرون على الوصول (فيديو)

يواصل “أسطول الصمود” العالمي رحلته في مياه البحر المتوسط باتجاه قطاع غزة، حاملا مساعدات إنسانية وإمدادات طبية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاما.

وقالت موفدة قناة الجزيرة مباشر على متن الأسطول، إن السفن تبعد نحو 200 ميل بحري (370 كيلومترا) عن شواطئ غزة، أي في منطقة سبق أن شهدت اعتراضات إسرائيلية مماثلة. وهو ما أكدته أيضًا اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة.

وأضافت اللجنة في بيان لها ظهر اليوم “مصرون على تحقيق أهداف الأسطول.. كسر الحصار وفتح ممر بحري.. أبقوا أعينكم حاضرة.. وعلّوا أصواتكم”.

وقالت “رغم التهديدات والإرهاق.. المعنويات عالية مثل النار. هدفنا واحد وواضح وعلى لسان مواطني 45 دولة مشاركين بالأسطول: كسر الحصار وفرض ممر بحري إنساني. الحق أقوى.. فليكسر الحصار فلتتوقف الإبادة، فليحاكم مجرموا الحرب.. لن نترك غزة وحدها”.

من جانبها قالت روز إيكما، مؤسسة ومديرة مجموعة (MiGreat) المدافعة عن حقوق اللاجئين والمشاركة في الرحلة، إن المنطقة التي دخلها الأسطول تُعرف بأنها نقطة خطف إسرائيل للسفن الإنسانية.

وأضافت “أطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة ووقف الإبادة الجماعية، والسماح بدخول الغذاء لأن الشعب الفلسطيني يعاني من الجوع”.

وفي وقت سابق اليوم، دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، الحكومات إلى مرافقة أسطول الصمود حتى شواطئ غزة وضمان الحق في حرية المرور وفق القانون الدولي.

وأضافت “نطالب الحكومات بوقف تسهيل شحن الأسلحة إلى إسرائيل واستخدام السفن والنفوذ لحماية حياة المدنيين في غزة”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت أن البحرية الإسرائيلية تستعد لاعتراض الأسطول، في سيناريو مشابه لاعتراض سفينتي مادلين في يونيو/حزيران وحنظلة في يوليو/تموز الماضيين.

ويضم الأسطول أكثر من 500 ناشط من 40 دولة على متن 50 سفينة، في تحرك هو الأول من نوعه بهذا الحجم منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشارك في أسطول الصمود اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة صمود نوسانتارا الماليزية.