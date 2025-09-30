“نجحنا في عزلها”.. نتنياهو: العالم يضغط الآن على حماس للقبول بخطة ترامب (فيديو)

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه نجح في عزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجعل العالم أجمع يضغط على الحركة لقبول الشروط الإسرائيلية لوقف الحرب بغزة مع بقاء الجيش في معظم القطاع.

وأمس الاثنين، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مع نتنياهو، أبرز بنود خطته المكونة من 20 مادة لوقف الحرب، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ونزع سلاح حركة حماس، ووقف إطلاق النار.

العالم أجمع يضغط على حماس

وفي مقطع مصوَّر نشره مكتبه قبيل مغادرته الولايات المتحدة، قال نتنياهو “لم أوافق قط على قيام دولة فلسطينية، ولا يوجد هذا الشيء في الاتفاق”، في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ نحو عامين.

وأضاف “نحن نعارض بشدة قيام دولة فلسطينية، وقد قال الرئيس ترامب إنه يتفهم ذلك، وبالطبع لن نوافق عليه”.

من جهة ثانية، رأى نتنياهو أن “العالم يضغط الآن على حماس للقبول بخطة ترامب”.

وأردف “بدلا من أن تعزلنا حماس، قلبنا الطاولة وعزلناها”.

وبحسب قول نتنياهو، فإن “العالم أجمع، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، يضغط على حماس لقبول الشروط التي وضعتها إسرائيل مع الرئيس ترامب، وهي إطلاق سراح جميع أسرانا، الأحياء منهم والأموات، مع بقاء الجيش الإسرائيلي في معظم أنحاء القطاع”.

وتابع متسائلا “من كان سيصدّق ذلك، طوال الوقت كانوا يطالبونني بالقبول بشروط حماس لتحرير الأسرى، وإخراج الجيش من غزة. لا، هذه الزيارة كانت ناجحة”.

وبموجب الخطة المعلنة من البيت الأبيض، فإنه إذا وافق الطرفان على المقترح، فستنتهي الحرب فورا، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى مواقع متفق عليها.

وفي هذا الصدد، أشار نتنياهو إلى أن “ترامب تعهّد لإسرائيل بدعمه الكامل لإكمال العملية العسكرية للقضاء على حماس إذا رفضت الخطة”، واصفا رحلته إلى الولايات المتحدة بأنها “نجاح باهر”.

وكان نتنياهو قد قال خلال المؤتمر الصحفي من واشنطن، أمس الاثنين، إنه “يدعم خطة ترامب بشأن غزة”، معتبرا أنها تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب، على حد تعبيره.

ننتظر رد حماس

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنهم ينتظرون “موافقة حركة حماس على مقترحات السلام”. وأضاف أن “أمامها حوالي 3 أو 4 أيام للرد على خطته بشأن غزة”.

وأردف ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض “إسرائيل وافقت على الخطة، وننتظر رد حماس، وإذا رفضت فستكون النهاية حزينة”.

وأكد أن “واشنطن ترغب في إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة) على الفور”، مبيّنا أنه لم يعد أمام حماس مجال كثير للتفاوض بشأن خطة السلام.