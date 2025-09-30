“نحن في إطار التشاور”.. قطر تعلن تسليم خطة ترامب إلى وفد حماس (فيديو)

كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر وقطر سلمتا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، لوفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأن الوفد يقوم بدراستها، موضحًا “نحن في إطار التشاور مع وفد حماس بشأن الخطة”.

وقال المتحدث إنه من غير المنطقي أن تكون هناك أي بداية عملية لخطة الرئيس ترامب قبل أن يكون هناك توافق على شكلها النهائي.

وأوضح أن خطة الرئيس ترامب تمثل نظرة شاملة لإنهاء الحرب في غزة وقال “هو ما كنا نسعى له منذ البداية”.

وأكد أن إسرائيل اعتذرت عن الهجوم على قطر خلال اتصال أجراه الرئيس ترمب مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ونتنياهو، معقبا “نحتفظ بحقنا فيما يتعلق بالإجراءات القضائية ضد الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر”.

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نقدر الالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب في قطاع #غزة pic.twitter.com/Ndmst4GN5t — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2025

وفيما يلي أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية:

قطر ومصر سلمتا وفد حماس خطة الرئيس ترمب والوفد يقوم بدراستها.

نحن في إطار التشاور مع وفد حماس بشأن خطة الرئيس ترمب.

تركيا ستنضم اليوم إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة.

رحبنا بخطة الرئيس ترمب ولن نعلق على بنود محددة داخلها، ولكنها نموذج شامل لإنهاء الحرب في غزة.

من غير المنطقي أن يكون هناك أي بداية عملية لخطة الرئيس ترامب قبل أن يكون هناك توافق على شكلها النهائي.

إسرائيل اعتذرت عن الهجوم على قطر خلال اتصال أجراه الرئيس ترمب مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ونتنياهو.

رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم خلال الاتصال اعتذاره عن الهجوم وانتهاك السيادة القطرية.

نحتفظ بحقنا فيما يتعلق بالإجراءات القضائية ضد الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد على رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف.

رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد على أن حماية المواطنين والمقيمين على أرضها تمثل أولية قصوى.

رئيس الوزراء وزير الخارجية رحب بالضمانات المقدمة حيال حماية دولة قطر من الاستهداف والتعهدات بعدم تكرار الاعتداءات.

رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استعداد قطر لمواصلة الانخراط في العمل للوصول لنهاية الحرب في قطاع غزة في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي.

راضون عن الضمانات الأمريكية التي قدمها الرئيس ترمب بأن قطر لن تتعرض للهجوم مرة أخرى.

التزامنا راسخ فيما يتعلق بتقديم أي دعم ممكن لوقف الحرب ولإعادة الإعمار وتقديم المساعدات لسكان غزة.

قطر منذ اليوم الأول لم تتأخر في أي جهود في إطار إنهاء الحرب وتقديم العون للأشقاء في قطاع غزة.

نرحب بانخراط الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير في إنهاء حالة الحرب في قطاع غزة.

خطة الرئيس ترمب تمثل نظرة شاملة لإنهاء الحرب في غزة وهو ما كنا نسعى له منذ البداية.

نقدر الالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

لمتابعة المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية القطرية كاملا: