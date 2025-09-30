وزير الخارجية الإسرائيلي: تل أبيب قبلت خطة ترامب بشأن غزة (فيديو)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر اليوم الثلاثاء إن إسرائيل قبلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، “والعمل على مستقبل أفضل”.

واضاف ساعر أن إسرائيل “تناضل على 7 جبهات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من أجل وجودها”، مشيرا إلى أنه لا يزال منذ ذلك اليوم “48 رهينة في سراديب غزة من بينهم 20 على قيد الحياة ويتعرضون للتعذيب والتجويع”، بحسب زعمه.

“ليس الأمر مفاجئا”

ومضى ساعر للقول إنه “من المفترض ألا يكون هذا مفاجئا”، في إشارة لقبول إسرائيل بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة، مضيفا أنه “طالما قلنا أننا نريد أن ننهي هذه الحرب، وملتزمون بأن نحقق أهدافها، لكننا نفضل أن نحقق هذه الأهداف بالسبل الدبلوماسية”.

وحمل ساعر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “المسؤولية عن استمرار الحرب ومعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين”، مضيفا “سنرى إن كانت حماس ستقبل خطة الرئيس ترامب”.

وتابع قائلا “نعرف أنهم (حماس) يسعون لتغيير البنود التي تم الاتفاق عليها، لكن سوف ننتظر ونرى”. وأضاف “نأمل أن نرى غزة مختلفة منزوعة السلاح ولا تشكل تهديدا لإسرائيل ومواطنيها”.

ترامب: يوم تاريخي للسلام

وكان ترامب قد عرض تفاصيل خطته المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أمس الاثنين.

وقال ترامب إن هذا “يوم تاريخي للسلام”، وقد يكون “أعظم يوم في تاريخ الحضارات”.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الخطة تهدف إلى “حل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط قطاع غزة”، مضيفا أنه “يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط”.

ووجَّه ترامب الشكر للدول العربية والإسلامية على دورها في تطوير المقترح لتحقيق السلام.