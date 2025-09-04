بينها 7 دول عربية.. الخارجية الأمريكية تصدر أعلى تحذير من السفر إلى 21 دولة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تحذيرا من المستوى الرابع يحظر السفر إلى 21 دولة حول العالم، بينها دول عربية عدة.

وقالت الخارجية في بيان على “إكس”، إنها تصدر تحذيرات السفر من “المستوى 1” إلى “المستوى 4″، موضحة أن “المستوى 4” يعني “لا تسافر”.

وذكرت أن تحديد مستوى التحذير يعتمد على أمور عدة بينها الظروف السائدة في البلد المعني، وكذلك قدرة السلطات الأمريكية المحدودة على تقديم المساعدة لمواطنيها في تلك البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية إن البلدان المدرجة في اللائحة “أماكن خطيرة”، محذرة مواطنيها من أنهم يخاطرون بالسفر إليها.

وضمت القائمة الدول العربية التالية:

كما ضمت اللائحة أيضا: أفغانستان وإيران ومالي وجنوب السودان.

وعالميا، ضمت القائمة دول: روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وفنزويلا وكوريا الشمالية وبورما وهايتي وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.