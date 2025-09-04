جيش الاحتلال يؤكد اغتيال أبو عبيدة وينشر فيديو للحظة الاستهداف (شاهد)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لما قال إنه توثيق للغارة التي استهدفت “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“.

وقال الجيش في بيان إنه استهدف أبو عبيدة في غارة على قطاع غزة، السبت الماضي.

كما نشر الجيش صورة قال إنها تظهر “أبو عبيدة” إلى جانب عدد من قادة كتائب القسام، منهم محمد الضيف “أبو خالد” قائد هيئة أركان القسام.

وذكر بيان الجيش أنه عثر على الوثيقة في قطاع غزة.

وإلى جانب الضيف، يظهر أيضا رافع سلامة، قائد لواء خان يونس، ومحمد عودة، رئيس ركن الاستخبارات في الجناح العسكري.

وذكر البيان أن أبو “عبيدة” كان وجه حماس ومسؤول عن الدعاية والحرب النفسية للحركة.