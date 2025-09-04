جيش الاحتلال ينشر صورة تجمع أبو عبيدة مع الضيف وقادة في القسام

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صورة قال إنها تظهر “أبو عبيدة” الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“.

وقال الجيش في بيان إنه عثر على الصورة في قطاع غزة. وحسب البيان يظهر أبو عبيدة إلى جانب قادة القسام: محمد الضيف، قائد هيئة أركان القسام، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس، ومحمد عودة، رئيس ركن الاستخبارات في الجناح العسكري.

وجدد البيان الإشارة إلى اغتيال أبو عبيدة في غارة على قطاع غزة، السبت الماضي.

وذكر البيان أن أبو “عبيدة” كان بمثانة وجه حماس ومسؤول عن الدعاية والحرب النفسية للحركة.