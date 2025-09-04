سموتريتش يحتفل باستيلاء المستوطنين على منزل في الخليل بعد 96 عاما (فيديو)

نشر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الأربعاء، مقطعا مصورا من أمام منزل في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بعد أن استولى عليه مستوطنون.

وعبر سموتريتش سعادته “بعودة المسروق إلى أصحابه بعد 96 عاما”، مشيرا إلى ثورة 1929 أو “ثورة البراق” في فلسطين.

وأشاد سموتريتش بما قام به مستوطنو الخليل من أجل “إعادة” المنزل إلى أيدي اليهود، قائلا إنه “تغيير دراماتيكي في الاستيطان اليهودي في الخليل”.

وأضاف: “نحن نقتحم ونتجاوز سور البلدة القديمة ونواصل البناء”.

على الجانب الآخر، أدانت بلدية الخليل، استيلاء المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل المحاذي لمبنى البلدية القديم في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل، وإقامة حفل استفزازي في ساحة البلدية.

واعتبرت البلدية في بيان، يوم الأربعاء، أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسة ممنهجة لتهويد البلدة القديمة، وفرض واقع جديد على الأرض، عبر الاعتداء على أملاك المواطنين وإغلاق الشوارع الرئيسية في منطقتي الزاهدة والشلالة وغيرهما، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت البلدية أنها ماضية في إجراءاتها القانونية لحماية الإرث الحضاري والتاريخي للمدينة، مشددة على أن هذه الممارسات لن تثني أبناء المدينة عن التمسك بأرضهم ومنازلهم، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الاعتداءات المتصاعدة، وضمان حماية سكان البلدة القديمة وممتلكاتهم التاريخية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت منزلا يعود لعائلة نصر في البلدة القديمة بالخليل، مساء الثلاثاء، بحماية قوات الاحتلال واستولت عليه وأدخلت أثاثا إلى داخله.