“هند رجب” تقدم شكوى جنائية ضد ضابط إسرائيلي يزور اليونان

أعلنت “مؤسسة هند رجب”، الأربعاء، عن تقديم شكوى جنائية رسمية إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة العليا اليونانية ضد الضابط الإسرائيلي يائير أوهانا، الذي شغل منصب قائد سرية وضابط لوجستي في كتيبة “تزبار” التابعة للواء جفعاتي، إحدى الوحدات الرئيسة المشاركة في الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتم تسليم الشكوى عبر المستشارة القانونية للمؤسسة، بينما يزور الضابط الإسرائيلي اليونان بصفته سائحا.

وتستند الشكوى إلى تقرير أدلة مفصل أعدته المؤسسة يحدد مسؤولية أوهانا عن “جرائم حرب، والتعذيب، وجرائم إبادة جماعية”، من خلال دوره القيادي ودعمه اللوجستي للعمليات العسكرية التي شهدتها مناطق شمال غزة، خصوصا نتساريم وجباليا، حيث جرى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية والمنازل والمدارس والمستشفيات بهدف تهجير السكان الفلسطينيين بشكل دائم وطمس هويتهم المجتمعية.

🚨Today, the #HindRajabFoundation filed a criminal complaint before #Greece 's Supreme Court against Israeli officer Yair Ohana for war crimes & genocide in #Gaza.

The dossier was also shared with 🇧🇪🇪🇸🇮🇪🇸🇮🇿🇦🇧🇷🇵🇪 and submitted to Interpol & the ICC.

Info ⬇️https://t.co/TGqsOfYPld pic.twitter.com/LK0pAeErz3 — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) September 3, 2025

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى أوهانا المشاركة في نقل فلسطينيين معتقلين من غزة بظروف مهينة تضمنت التقييد والتعصيب، ونقلهم إلى إسرائيل دون مراعاة الحد الأدنى للمعايير الإنسانية، بما يشكل انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المؤسسة أن وجود أوهانا على الأراضي اليونانية يرتب التزاما قانونيا على الدولة اليونانية بموجب دستورها والقوانين الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم الخطرة ومحاسبتهم، إذ تنص التشريعات المحلية والدولية على ضرورة فتح تحقيقات جنائية أو تسليم المتهمين للعدالة، وعدم السماح بتوفير ملاذ آمن لهم.

وأفادت المؤسسة أنها شاركت ملف القضية والأدلة مع دول الجوار اليوناني، بالإضافة إلى بلجيكا، إسبانيا، جنوب إفريقيا، البرازيل، بيرو، وعدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى منظمة الإنتربول والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتفعيل آليات الاعتقال والمساءلة الدولية بحق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.