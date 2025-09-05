بعد سرطان البروستاتا.. جراحة جديدة لبايدن

أكد متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم الجمعة، أن بايدن (82 عاما) خضع أخيرا لعملية جراحية لإزالة خلايا سرطانية من جلده، في إجراء طبي يوصف بالشائع لعلاج أكثر أنواع سرطان الجلد انتشارا.

وأضاف المتحدث أن بايدن يتعافى بصورة جيدة بعد العملية، دون أن يحدد موعد إجرائها بدقة. وكانت صور قد التُقطت للرئيس السابق، في أواخر أغسطس/آب، قد أظهرت ضمادة واضحة على جبهته أثناء خروجه من كنيسة في ولاية ديلاوير، مسقط رأسه، مما أثار تكهنات بشأن حالته الصحية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن بايدن خضع لتقنية جراحية دقيقة تُعرف باسم جراحة موس، إذ يتم استئصال طبقات رقيقة من الجلد واحدة تلو الأخرى، وفحصها تحت المجهر للتأكد من إزالة الخلايا السرطانية بالكامل دون ترك آثار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بايدن مشكلات صحية تتعلق بالجلد، إذ سبق أن خضع عام 2023، خلال ولايته الرئاسية، لعملية استئصال أنسجة غير طبيعية تم تشخيصها لاحقا على أنها سرطان الخلايا القاعدية، وهو نوع من سرطانات الجلد عادة ما يكون قابلا للعلاج ولا ينتشر بسرعة.

سجل صحي مثقل

وتأتي هذه العملية بعد أشهر قليلة من إعلان بايدن في مايو/أيار 2024 عن إصابته بسرطان البروستاتا، الذي وصفه فريقه الطبي بأنه عدواني وسريع الانتشار لكنه حساس للعلاج بالهرمونات، مما يزيد فرص الاستجابة له.

وتخضع صحة بايدن الجسدية والذهنية منذ سنوات لتدقيق مكثف، خصوصا خلال فترة رئاسته، إذ كان أكبر رئيس أمريكي سنا يفوز بالمنصب في انتخابات 2020. وقد أنهى حملته لإعادة انتخابه في يوليو/تموز 2024 بشكل مفاجئ، بعد مناظرة اعتُبرت كارثية أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، مما أثار موجة قلق واسعة داخل الحزب الديمقراطي بشأن قدرته على الاستمرار.

بايدن بعد مغادرة البيت الأبيض

ومنذ خروجه من البيت الأبيض، قلص بايدن كثيرا من ظهوره العلني، واكتفى بخطابات محدودة، من أبرزها كلمة ألقاها في إبريل/نيسان الماضي، دافع فيها عن برنامج الضمان الاجتماعي ضد مقترحات لتقليصه طرحتها إدارة ترامب.

ورغم ذلك، فلا يزال بايدن يحظى بمتابعة دقيقة من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، سواء بسبب سجله السياسي الطويل أو لتقدمه في السن وما يرافقه من تحديات صحية.

وعلى الرغم من أن بايدن حمل لقب أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة عند فوزه في انتخابات 2020، فإن خلفه دونالد ترامب (79 عاما) كسر الرقم القياسي العام الماضي عندما فاز بولاية جديدة، ليصبح هو الآخر محط أنظار في مسألة العمر والصحة الذهنية والبدنية للرؤساء.