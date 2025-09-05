شاهد: فلسطينيون يسحبون الوقود من ناقلة جند إسرائيلية معطلة في غزة

أظهر “فيديو” حصلت عليه الجزيرة مباشر قيام عدد من الفلسطينيين بسحب الوقود من آلية عسكرية إسرائيلية معطلة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، بعد تراجع قوات جيش الاحتلال عن المنطقة.

وأوضح “الفيديو” عددا من الشبان وهم يسحبون السولار من ناقلة جند إسرائيلية مدمرة، حيث امتلأ عدد من الزجاجات بالوقود بعد استخراجه من الآلية العسكرية.

ومرارا، أكد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة استمرار الأزمة الحادة في الوقود، إذ حصل منذ مطلع أغسطس/آب الماضي على عُشر احتياجه الشهري فقط من الوقود، مما يعوق الاستجابة الإنسانية في القطاع الذي يواجه حرب إبادة منذ 23 شهرا.

ويواجه قطاع غزة تحديات إنسانية كبيرة في ظل التهديدات المستمرة بتصعيد وتيرة حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتشتد هذه الأزمة مع إغلاق إسرائيل للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود في 2 مارس/آذار الماضي، مما أدخل القطاع أيضا في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.