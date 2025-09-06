هيئة البث الإسرائيلية: تحذيرات أمنية بشأن سلامة الأسرى خلال العملية المرتقبة في غزة

أفادت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية، بأن جيش الاحتلال سيواصل خلال الأسبوع المقبل شن غارات جوية على ما وصفها بـ”الأهداف النوعية” في قطاع غزة، قبل انطلاق العملية البرية المرتقبة في محيط مدينة غزة.

ووفقا للمصادر، فقد وجهت جهات أمنية إسرائيلية تحذيرات واضحة إلى المستوى السياسي وإلى عائلات الأسرى، جاء فيها أن الجيش لا يستطيع ضمان عدم تعرض الأسرى للإصابة خلال العملية العسكرية، وأن تنفيذها يزيد من خطر تعريضهم للأذى.

وأضافت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد تعمد إلى نقل الأسرى إلى داخل مدينة غزة شمالي القطاع، بهدف التأثير في مسار العمليات.

وقال مسؤولون أمنيون “لا نعلم كيف ستتصرف حماس بشأن المختطفين، خاصة وأن العملية العسكرية مرشحة للاستمرار 3 أشهر على الأقل، وهذه ليست مدة قصيرة”، بحسب تعبيرهم.

أشبه بالضاحية الجنوبية

وفي سياق متصل، حذر ضابط كبير في جيش الاحتلال من أن مدينة غزة ستصبح مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية “عربات غدعون” أشبه بالضاحية الجنوبية خلال حرب لبنان الثانية.

وأشار مصدر عسكري آخر إلى أن العملية في مدينة غزة تسير وفق الخطة الموضوعة، مع التزام صارم بالأوامر العسكرية، خصوصا في المناطق التي يعتقد بوجود أسرى فيها.

وأضاف “نؤمن بخطة العمل ونقود الجيش نحو حسم المعركة مع حماس في غزة بشفافية ومهنية“.

وأكد المصدر ذاته أن جيش الاحتلال تمكن حتى الآن من السيطرة على نحو 40% من مدينة غزة، وأن هناك مناطق يجري التوغّل فيها للمرة الأولى، كما لفت إلى أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطينية خلال الشهر الجاري.