رشّوا رضيعا بالغاز واعتدوا على مسنين.. مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل (فيديو)

تعرضت عائلة الدبابسة الفلسطينية لهجوم دموي، نفذه عشرات المستوطنين في قرية “خلة الضبع” بمسافر يطا جنوب الخليل، مما أسفر عن إصابة 14 فردًا من العائلة، بينهم مسنون وأطفال، بجروح بليغة.

وقال عباس الدبابسة أحد المصابين في الهجوم، للجزيرة مباشر، إن نحو 80 مستوطنًا هاجموا منزل العائلة، واعتدوا على جميع أفرادها بلا استثناء، حتى الأطفال والنساء وكبار السن.

رش رضيع بالغاز

وأضاف أثناء تلقيه العلاج “المستوطنون حطموا المنزل، واعتدوا على أطفالي وزوجتي وعمي وزوجته المسنين، وحتى ابني الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر رشوا عليه الغاز المسيل للدموع”.

وتابع “أنا وحدي هجم عليَّ نحو 20 مستوطنًا، وضربوني بوحشية على رأسي ويدي وقدمي، ما أدى إلى إصابتي بجروح غائرة في الرأس تطلبت 16 غرزة، بالإضافة إلى رضوض وكدمات في مختلف أنحاء جسدي”.

وأوضح الدبابسة أن ما يجري يأتي في إطار مخطط مدروس لتهجير السكان من أراضيهم، قائلًا “يريدون الاستيلاء على أراضينا وإجبارنا على الرحيل عنها، وهذه خطة بن غفير، يسير عليها المستوطنون”.

وتحدثت المسنة الفلسطينية آمنة الدبابسة، وقد أصيبت أيضا خلال الاعتداء، عن تفاصيل الواقعة قائلة “كنت نائمة عندما أيقظتني صرخات ابنتي وهي تقول: يا أمي المستوطنون هجموا علينا”.

وأكملت بصوت متعب “دخلوا علينا من كل مكان عبر النوافذ والأبواب، وهجموا عليَّ وضربوني على يدي، وعندما قلت لهم حسبي الله عليكم، انهالوا عليَّ بالضرب أكثر، رغم أنني أعاني من مرض السكري، كما اعتدوا على زوجي المُسن، وضربوه حتى أخذ يصرخ من الألم”.

وأشارت إلى أن المستوطنين يهجمون عليهم يوميًّا، وينهبون الخيرات ويقتلعون الأشجار، مؤكدة “كل ذلك بهدف تهجيرنا، لكنني صامدة، حتى لو هدموا منزلي سأبقى، فهذه أرض أجدادي، ولن نغادرها مهما فعلوا”.

تصاعد اعتداءات المستوطنين

ويأتي هذا الاعتداء في إطار الهجمة المتواصلة التي تشنها مجموعات المستوطنين على قرى مسافر يطا جنوب الخليل، ضمن سياسة تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، شن المستوطنون الشهر الماضي فقط 431 اعتداءً تركزت في محافظات: رام الله بـ115 اعتداءً، ونابلس بـ77، والخليل بـ69، في حين سجلت القدس وأريحا 40 اعتداءً لكل منهما.

وأفاد المركز بأن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد مواطنين فلسطينيين في بلدتي عقربا ودوما بنابلس، وهما الشهيدان معين صبحي ديرية وثمين خليل دوابشة.