رغم الأصفاد.. فلسطينيان يفران من الشرطة الإسرائيلية في أسدود (شاهد)

شهدت مدينة أسدود، جنوب الأراضي المحتلة، حادثة لافتة بعدما تمكن فلسطينيان مقيدان بالأصفاد، من الهرب من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال حملة اعتقالات طالت 11 فلسطينيا بزعم الإقامة غير القانونية في موقع بناء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات كبيرة من الشرطة طاردت الفارين بعد نجاحهما في الإفلات رغم القيود، قبل أن تتمكن لاحقا من إعادة اعتقالهما.