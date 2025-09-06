سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

رغم الأصفاد.. فلسطينيان يفران من الشرطة الإسرائيلية في أسدود (شاهد)

منفذ الهجوم اصطدم بسيارة شرطة إسرائيلية ثم طعن اثنين من منتسبيها
قوات كبيرة من الشرطة طاردت الفارين بعد نجاحهما في الإفلات رغم القيود (تايمز أوف إسرائيل)

سيد توكل

Published On 6/9/2025

شهدت مدينة أسدود، جنوب الأراضي المحتلة، حادثة لافتة بعدما تمكن فلسطينيان مقيدان بالأصفاد، من الهرب من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال حملة اعتقالات طالت 11 فلسطينيا بزعم الإقامة غير القانونية في موقع بناء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات كبيرة من الشرطة طاردت الفارين بعد نجاحهما في الإفلات رغم القيود، قبل أن تتمكن لاحقا من إعادة اعتقالهما.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان